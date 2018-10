Dokument für Fehlgeborene soll Trauerarbeit erleichtern

Ab 2019 können Eltern von Fehlgeborenen auf Wunsch ein Dokument einfordern. Der Bundesrat will so betroffenen Eltern die Trauerarbeit erleichtern. Er hat die entsprechende Revision der Zivilstandsverordnung auf den 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt.