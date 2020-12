Coronavirus - Schweiz Direktor des Unispitals Zürich rechnet mit Lockdown Der Direktor des Universitätsspitals Zürich (USZ), Gregor Zünd, kann sich nicht vorstellen, wie die Schweiz um einen Lockdown herumkommt. Der Grund seien die Infektionszahlen, die trotz neuer Massnahmen nach wie vor steigen würden.

Gregor Zünd, CEO des Universitäts Spitals Zürich, sieht für die Schweiz keinen Weg am Lockdown vorbei. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

(sda)

Der R-Wert im Kanton Zürich liege aktuell bei 1,16 erklärte Zünd am Dienstag vor den Medien in Zürich bei einer gemeinsamen Medienorientierung mit den Direktoren des Stadtspital Waid und Triemli und das Kantonspital Winterthur. Zudem befürchtet Zünd eine weitere Corona-Welle Mitte Januar, weil sich viele Menschen in den Skiferien anstecken würden.

Die drei Spitäler sind bereits zu einem beträchtlichen Teil mit Covid-Patienten belegt. Das Personal sei extrem belastet, betonten die drei Direktoren.

«Wir sind in einem Marathon und wissen nicht, wie lange er noch geht», sagte Gabi Brenner, Direktorin der Pflege am USZ. Diese Unvorhersehbarkeit sei extrem belastend.