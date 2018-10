Deutscher Reisecar auf A2 im Tessin verunglückt - Mehrere Verletzte

Ein deutscher Reisecar ist am Sonntagmorgen auf der A2 in Sigirino TI in einen Pfosten geprallt. Mehrere Personen wurde verletzt. Die Polizei ist dabei, diese zu bergen. Ob es Tote gegeben hat, ist noch unklar.