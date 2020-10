Derzeit liegen 586 Covid-19-Patienten in Schweizer Spitälern In Schweizer Spitälern werden derzeit 586 Covid-19-Patienten gepflegt. Dies Zahl gab am Montagabend der Koordinierte Sanitätsdienst der Armee bekannt.

Gesamtschweizerisch befanden sich am Montag 586 Menschen wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in Spitalbehandlung. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

(sda)

97 Menschen mussten intensiv betreut werden und bei 29 Menschen war eine Beatmung notwendig, wie aus den veröffentlichten Zahlen weiter hervorgeht. Am meisten Covid-19-Patienten verzeichneten demnach die Kantone Waadt mit 92, Bern mit 69 und St. Gallen mit 60 Covid-19-Patienten.

Insgesamt waren am Montag noch 6353 freie Betten vorhanden. Die gesamte Kapazität an Spitalbetten in der Schweiz beläuft sich auf 22'301.