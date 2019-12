Der Schatz am Zürcher Rennweg: 3000 Franken im Brunnen

Der Sodbrunnen am Rennweg in der Stadt Zürich hat sich zu einer wahren Geldquelle entwickelt. Touristen und Passanten werfen jedes Jahr bis zu 3000 Franken in den Schacht. Das Geld kommt gemeinnützigen Institutionen zu Gute.