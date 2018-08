Der Kanton Zug erhöht erstmals seit über 40 Jahren die Steuern

Erstmals seit über 40 Jahren will der Kanton Zug die Steuern erhöhen: Der Steuerfuss soll von 82 auf 86 Prozent angehoben werden. Der Kantonsrat hat dies am Donnerstag in erster Lesung beschlossen, um der finanziellen Schieflage endlich ein Ende zu setzen.