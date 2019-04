Das Dreiseenland will sich mit neuem Verein mehr Gehör schaffen

Das Dreiseenland im Gebiet der Kantone Bern, Freiburg, Neuenburg, Solothurn und Waadt will sich auf nationaler Ebene mehr Gehör verschaffen. Am Freitag versammeln sich Kantons- und Gemeindevertreter in Murten FR, um mit diesem Ziel einen neuen Verein zu gründen.