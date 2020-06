Daniel Koch will als SLRG-Botschafter Unfälle im Wasser verhindern Der ehemalige «Mister Corona» Daniel Koch heuert bei der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) an. Er beteiligt sich am SLRG- Präventionsprojekt «Corona-Sommer 2020 - gemeinsam Ertrinken verhindern».

2 Bilder 2 Bilder Daniel Koch, der frühere Delegierte des BAG für Covid-19, will nun der SLRG helfen, Ertrinkungsunfälle zu verhindern. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

(sda)

Der ehemalige Leiter «übertragbare Krankheiten» beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) will als Botschafter der SLRG mithelfen, das Ertrinken zu verhindern - insbesondere auch diesen Sommer. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie rechnet die SLRG mit mehr Menschen an offenen Gewässern und einem erhöhten Ertrinkungsrisiko.

Als begeisterter Aareschwimmer wisse er, welche Freude der Aufenthalt an offenen Gewässern bieten könne, aber auch, dass man aufpassen sollte, lässt sich Koch in der Medienmitteilung vom Mittwoch zitieren.Wie bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus könne mit dem richtigen Verhalten und einer guten Vorbereitung das Risiko von Ertrinkungsunfällen massgeblich reduziert werden.

Der «Mister Corona» bekannt gewordene Koch sorgte am ersten Tag seines Ruhestandes mit einer speziellen Aktion für Aufsehen. Der 65-Jährige ging am 1. Juni im Anzug und mit Krawatte in der kalten Aare in Bern baden. Dabei riet er aber, die Aktion nicht einfach so nachzumachen.