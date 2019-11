Damien Piller präsentiert im Migros-Konflikt neue Gutachten

Damien Piller, langjähriger Präsident der Migros-Genossenschaft Neuenburg-Freiburg, wehrt sich weiter gegen Vorwürfe zu ungetreuer Geschäftsführung. An einer Medienkonferenz am Montag in Freiburg präsentierte er zwei neue Gutachten, die seine Unschuld zeigen sollen.