CS verdoppelt Reingewinn im dritten Quartal

Die Credit Suisse hat den Gewinn im dritten Quartal auf 881 Millionen Franken mehr als verdoppelt. In der Vermögensverwaltung flossen ihr zudem Nettoneugelder in der Höhe von 12,8 Milliarden Franken zu, wie die Grossbank am Mittwoch mitteilte.