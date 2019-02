Coop warnt vor Abwaschmittel in Kinderhänden

Der Detailhändler Coop hat am Mittwoch in 22 seiner Supermärkte ein Abwaschmittel als Werbegeschenk verteilt. Das Mittel Oecoplan Pink Grapefruit befindet sich in 2,4 Deziliter-Flaschen. Coop warnt nun davor, dass das Mittel in Kinderhände gelangt sein könnte.