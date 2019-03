Comet lehnt Kandidaten fürs Präsidium aus Altersgründen ab Bei Comet bleiben die Fronten verhärtet. Beim Röntgenspezialisten soll Christoph Kutter Präsident des Verwaltungsrates werden und nicht der vom Grossaktionär Veraison portierte Heinz Kundert.

Der Verwaltungsrat des Freiburger Unternehmens lehnt die meisten Vorschläge des Grossaktionärs Veraison ab. (Bild: KEYSTONE/GAETAN BALLY)

(sda/awp)

Kundert sei in dem Suchprozess zwar auch als Kandidat involviert gewesen, teilte Comet in der am Dienstag publizierten Einladung zur Generalversammlung vom 25. April mit. Kutter habe sich aber als «klar geeignetster» Kandidat für die Position herausgestellt.

Zudem könnte der 67-jährige Kundert dem Verwaltungsrat aus statutarischen Gründen höchstens noch 3 Jahre vorstehen, wie betont wurde. Das sei eine zu kurze Amtsdauer.

Kundert soll auch nicht als normales Mitglied in den Verwaltungsrat einziehen. Es brauche keine zusätzliche Kompetenz im Bereich Halbleitertechnologie oder Halbleitermarkt in dem Gremium. Entsprechend werden die beiden Veraison-Vorschläge zur Ablehnung empfohlen. Veraison hält gemäss der letzten Meldung gut 10 Prozent an Comet.

Auch zu den anderen von Veraison eingebrachten Traktanden sagt der Comet-Verwaltungsrat mehrheitlich Nein. Abgelehnt werden die verlangte Senkung der Hürde für die Einberufung einer Generalversammlung von heute 10 auf 5 Prozent und die Kürzung der Frist für die Eingabe von Traktanden von 45 auf 35 Tage vor der Generalversammlung. Befürwortet wird einzig die verlangte Senkung der Schwelle für Traktandierungsbegehren auf 3 Prozent.