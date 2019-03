Chalet in Waadtländer Alpen wird Raub der Flammen

In den Waadtländer Alpen ist am Freitagmorgen ein Chalet in Flammen aufgegangen. Zum Zeitpunkt des Brands hielt sich niemand im Haus auf. Ein Feuerwehrmann zog sich bei den Löscharbeiten eine Kopfverletzung zu.