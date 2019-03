«Captain Marvel» schlägt Konkurrenz um Längen «Captain Marvel» von Anna Boden und Ryan Fleck hat am Wochenende die filmische Konkurrenz in der ganzen Schweiz in den Schatten gestellt. Die Kinos haben für das Superheldinnen-Epos mit Brie Larson in der Hauptrolle 68'000 Eintrittskarten verkauft.

Der Actionfilm «Captain Marvel» mit Brie Larson in der Hauptrolle hat am Wochenende vom 7. bis 10. März 2019 die Schweizer Kinocharts souverän angeführt. (Bild: Marvel Studios)

(sda)

Die schweizweit zweitplatzierte Komödie «Green Book» lockte 30'000 Filmfans in die Kinos. Die dritten Plätze belegten «How To Train Your Dragon 3: The Hidden World» in der Deutschschweiz und «Qu'est-Ce Qu'on A Encore Fait Au Bon Dieu» in der Westschweiz und im Tessin.