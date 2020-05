Buslenker kollidiert im Aargau mit Autos und Hausmauern Ein 65-jähriger Lenker eines Linienbusses ist am Freitagmorgen auf der Fahrt von Birri nach Muri im Kanton Aargau mit mehreren Autos und Hausmauern kollidiert. Ein medizinisches Problem des Lenkers kann gemäss Polizeiangaben nicht ausgeschlossen werden.

Grosser Sachschaden: Aus noch unbekannten Gründen kollidierte ein Postauto-Lenker während seiner Fahrt im Aargau mit mehreren Autos und Hausmauern. Verletzt wurde niemand. Handout Kantonspolizei Aargau

(sda)

Die Unfälle ereigneten sich im Morgenverkehr, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Kurz vor 06.30 Uhr hatte eine Drittperson der Polizei eine Kollision mit einem Linienbus gemeldet. Der Linienbus sei weitergefahren ohne sich um den Schaden zu kümmern, gab der Autofahrer demnach an.

Kurze Zeit später meldete sich der 65-jähriger Linienbuschauffeur. Er befinde sich am Bahnhof Muri im Freiamt und warte auf die Polizei. Gegenüber der eingetroffenen Patrouille gab er an, sich an keine Kollision zu erinnern.

Wie sich herausstellte, verursachte der Chauffeur zwischen Birri und Muri mehrere kleinere Unfälle. Beschädigt wurden zwei Autos, ein Lieferwagen und zwei Hausmauern. Es entstand grosser Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt, wie es auf Anfrage bei der Polizei hiess. Unklar sei, ob sich Passagiere im Bus befunden hätten.

Nicht bekannt ist auch, wie es zu den Unfällen kam. Ein medizinisches Problem kann gemäss Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eröffnete zur Klärung der Unfallursache eine Untersuchung. Der Lenker musste seinen Führerausweis zu Handen der Entzugsbehörde abgeben.

Unfall beim Bahnhof Birr AG

Zu einem Unfall mit einem Postauto kam es ebenfalls am Freitag kurz nach 07.00 Uhr beim Bahnhof Birr AG. Ein Bus prallte seitlich in eine Mauer zu den Gütergeleisen, wie eine Mediensprecherin von Postauto auf Anfrage zu einer Meldung von blick.ch sagte. Niemand sei verletzt worden. Die Fahrgäste seien bereits ausgestiegen gewesen. Der Chauffeur brauche jetzt Ruhe.