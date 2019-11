Bürger gelangen an Italiens Präsident wegen Zollunion-Anschluss

Die italienische Enklave Campione d'Italia wehrt sich gegen den Anschluss an die europäische Zollunion per 1. Januar 2020. Ein Bürgerkomitee appelliert an Italiens Präsident Sergio Mattarella, von diesem «Brexit in umgekehrter Richtung» abzusehen.