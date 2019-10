Bündner Wildhut schiesst zwei Jungwölfe - weitere Abschüsse folgen

Die Wildhut in Graubünden hat am Wochenende zwei Jungwölfe des Rudels am Piz Beverin in Mittelbünden geschossen. Die Abschüsse erfolgten als Behördenmassnahme von Bund und Kanton Graubünden.