Bündner Polizei zieht Lieferwagenfahrer aus dem Verkehr

Der Fahrer eines Lieferwagen ist am Dienstag in Innerferrera im bündnerischen Avers bei einer Polizeikontrolle an Ort und Stelle festgenommen worden. Der 48-jährige Mann war in einem anderen Kanton wegen diverser Delikte zur Verhaftung ausgeschrieben.