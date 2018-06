Bundesrat trennt Agrarpolitik wieder vom Freihandel Der Bundesrat gibt dem Druck der Bauern nach. Anders als ursprünglich geplant, will er die Agrarpolitik unabhängig vom Freihandel weiterentwickeln.

Bauernverbandspräsident Markus Ritter (CVP/SG) hat sich vehement gegen die Vermischung von Agrarpolitik und Freihandel zur Wehr gesetzt. Nun gibt der Bundesrat nach. (Bild: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE)

(sda)

Die Gesamtschau zur Agrarpolitik, die die Regierung vergangenen November verabschiedet hatte, war auf heftigen Widerstand gestossen. Der Nationalrat hat den Bericht Anfang Sommersession zurückgewiesen. Damit verband er den Auftrag, die Agrarpolitik unabhängig von künftigen Freihandelsabkommen zu behandeln.

Bei den Subventionen für die Landwirtschaft verzichtet der Bundesrat aufs Sparen. In den Leitlinien zur Agrarpolitik ab 2022, die er am Freitag beschlossen hat, sieht er einen Zahlungsrahmen in der aktuellen Grössenordnung vor.