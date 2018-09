Bundesrat Schneider-Ammann in Luzern: Er rät den Medien zu mehr Substanz statt Hülle

Substanz statt Hülle: Dies hat Johann Schneider-Ammann am Donnerstag am 8. Swiss Media Forum in Luzern von Journalisten gefordert. Die Rolle der kritischen Medien sei der Blick hinter die Fassaden, sagte der Bundesrat in einer mit Selbstironie gespickten Rede.