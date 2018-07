Britischer Basejumper stürzt im Lauterbrunnental in den Tod

Ein 38-jähriger Brite ist am Mittwoch beim Basejumpen in Lauterbrunnen ums Leben gekommen. Der Mann war von der Absprungstelle «La Mousse» gestartet und kurz darauf aus noch ungeklärten Gründen in Schwierigkeiten geraten.