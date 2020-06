Britische Gewerkschaften warnen vor Jobstreichungen bei Swissport Die britischen Gewerkschaften Unite und GMB haben eindringlich vor Jobstreichungen beim Flughafendienstleister Swissport gewarnt. Laut Berichten will das Unternehmen rund 4500 Arbeitsplätze in Grossbritannien streichen.

Auch der heute zur chinesischen HNA gehörende Flughafenabfertiger Swissport spürt die Coronakrise. KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET

Das seien «verheerende Neuigkeiten», hiess es in einer Mitteilung am Mittwoch. Die Gewerkschaften forderten die Regierung in London auf, ein Rettungspaket für die britische Luftfahrtbranche zu schnüren.

Swissport ist nach Gewerkschaftsangaben der grösste Anbieter von Bodenabfertigung in Grossbritannien. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zu den Plänen zunächst nicht zu erreichen.

«Die Erwägung von Swissport, Jobs in dieser Grössenordnung zu streichen, macht uns zutiefst besorgt über die Überlebensfähigkeit vieler regionaler Flughäfen und die Vorteile für regionale Anbindung, die sie bringen», sagte Nadine Houghton von GMB.

Die britische Regierung ist seit Wochen schwer in der Kritik wegen der Einführung einer Quarantänepflicht für alle Reisenden nach Grossbritannien.

Mehrere Fluggesellschaften haben dagegen Klage eingereicht. Am kommenden Montag sollen Erleichterungen vorgestellt werden. Medienberichten zufolge könnten dann Reisende aus beliebten Urlaubszielen wie Frankreich, Italien, Spanien und Griechenland durch sogenannte Luftbrücken von der Quarantänepflicht ausgenommen werden.