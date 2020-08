Briten importieren und exportieren weitaus am meisten EU-Speiseeis

58 Prozent des EU-Exports an Speiseeis werden in Grossbritannien weggeschleckt. Beim Glace-Export in die EU sind die Briten ebenfalls führend. Die Schweiz ist als Abnehmer zweiter. Umgekehrt ist sie drittwichtigster Nicht-EU-Glacelieferant der Europäischen Union.