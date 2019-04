Bootsunglück im Tessin: Mann ertrinkt im Lago Maggiore Bei Tenero im Kanton Tessin ist ein 56-jähriger Italiener mit seinem Boot auf dem Lago Maggiore tödlich verunglückt.

(sda) Am Donnerstag um kurz vor 19.00 Uhr ist ein 56-jähriger Italiener in Tenero TI ums Leben gekommen. Der Mann lebte in der Nähe von Bellinzona.

Wie die Kantonspolizei Tessin am Donnerstagabend in einer Medienmitteilung weiter mitteilte, war der Italiener auf einem Boot am Lago Maggiore unweit des Ufers unterwegs.

Aus Gründen, die derzeit polizeilichen Ermittlungen unterlägen, sei der Mann ins Wasser gefallen und von Mittauchern wieder an die Oberfläche gebracht worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen durch die Rettungskräfte sei der 56-Jährige verstorben, hiess es.