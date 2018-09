«Book Club» verdrängt «The Nun» von der Deutschschweizer Spitze Die Frauenkomödie «Book Club» rund um Jane Fonda und Diane Keaton hat am Wochenende in den Deutschschweizer Kinos den Horrorfilm «The Nun» von der Spitze verdrängt.

Szenenbild aus der Frauenkomödie «Book Club», die am Wochenende vom 20. bis 23. September 2018 in den Deutschschweizer Kinos am meisten Besucher hatte. (Bild: Ascot Elite)

(sda)

Zwischen den beiden Filmen liegen allerdings nur gerade 1000 Eintritte. Dritter wurde hier «Klassentreffen 1.0 - Die unglaubliche Reise der Silberrücken».

In der Westschweiz übernahm «The Nun» neu den ersten Platz vor «The Sisters Brothers» und «Le Vent Tourne». Im Tessin gewann «The Incredibles 2» das Rennen - vor «The Nun» und «Mamma Mia! Here We Go Again».