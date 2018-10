Bohrturm touchiert Starkstromleitung - Stromausfall am Walensee

Auf einer Baustelle der Autobahn A3 in Mols am Walensee ist ein Arbeiter in der Nacht auf Montag mit einem Bohrturm in eine Starkstromleitung gefahren. Dadurch kam es in der Region zu einem rund einstündigen Stromausfall.