Beziehungsdrama im Unterengadin: Frau ausser Lebensgefahr

Die am Montag bei einem Beziehungsdrama in Sent GR schwer verletzte Frau ist ausser Lebensgefahr. Die 45-Jährige war von ihrem Ehemann, einem ehemaligen Bündner Kantonspolizisten, mit einem Messer angegriffen worden.