Bewohner in Zuchwil SO wegen Feuer bei PET-Sammelstelle evakuiert

In der Nacht auf Dienstag ist es bei einer PET-Sammelstelle eines Lebensmittelgeschäftes in Zuchwil SO zu einem Brand gekommen. Mehrere Bewohner des Mehrfamilienhauses, in dem sich der Laden befindet, mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.