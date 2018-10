Bewohner bei Hausbrand in Zürich schwer verletzt

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Zürich ist in der Nacht auf Mittwoch eine Person schwer verletzt worden. Rund ein Dutzend Hausbewohner wurden über Leitern evakuiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Die Brandursache ist unklar.