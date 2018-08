Bewaffneter Mann erbeutet mehrere tausend Franken in Zürcher Bank Ein Bankräuber hat am Dienstagnachmittag in Zürich-Wollishofen eine ZKB-Filiale überfallen: Der Mann flüchtete mit seiner Beute in Richtung Kilchberg - auf einem weissen City-Bike.

Bevor der Bankräuber in die Pedalen trat und mit einem Velo flüchtete: Eine Überwachungskamera hat den Mann beim Verlassen der Filiale in Wollishofen festgehalten. (Bild: Stapo Zürich)

(sda)

Der Täter hatte die Filiale an der Albisstrasse 36 kurz nach 15 Uhr betreten, wie die Zürcher Stadtpolizei mitteilte. Mit einer Faustfeuerwaffe in der Hand verlangte er am Bankschalter nach Bargeld. Seine Beute verstaute er in einer schwarzen Tasche mit weissem Muster.

Die Höhe des erbeuteten Betrages ist gemäss Mitteilung noch unbekannt - sie dürfte aber «mehrere tausend Franken» betragen. Der Mann, der eine Sonnenbrille mit goldfarbenem Gestell und möglicherweise eine braune Perücke trug, konnte unerkannt flüchten.

Die Bankfiliale liegt in unmittelbarer Nähe der Bus- und Tramhaltestelle Morgental im Stadtzürcher Kreis 2.