Coronavirus - Schweiz Berset: «Eskalationsmechanismus» wird mit Kantonen diskutiert Laut Gesundheitsminister Alain Berset diskutiert der Bund derzeit mit den Kantonen einen «Eskalationsmechanismus» während der Festtage. Gemäss diesem sollen die Massnahmen nach einem bestimmten Schlüssel verschärft oder wieder gelockert werden.

Laut Gesundheitsminister Alain Berset diskutiert der Bund derzeit mit den Kantonen einen «Eskalationsmechanismus». KEYSTONE/ANTHONY ANEX

(sda)

«Eine neue Vernehmlassung ist im Gang», sagte Berset am Montag vor den Bundeshausmedien. Zuvor hatte sich der Gesundheitsminister mit der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) ausgetauscht.

«Wir probieren, generelle Regeln zu etablieren für die Festtage», sagte Berset. Ziel des neuen Mechanismus müsse es sein, die Fallzahlen drastisch zu senken. Gefragt sei eine Reproduktionszahl von unter 0,8. Das hiesse, dass sich die Fallzahlen innert zwei Wochen halbieren würden.

Als zentrales Kriterium sollen die Kapazitäten in den Spitälern berücksichtigt werden. «Es braucht insbesondere genügend Personal, Betten alleine reichen nicht.» Die Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegenden seien am Anschlag und «müde». Die Fallzahlen steigen laut Berset in praktisch allen Regionen in der Schweiz, im Grossraum Zürich um etwa 15 Prozent.

«Wir sind wie der Bund der Auffassung, dass die aktuellen Massnahmen nicht ausreichen», sagte Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK). Man sei der Auffassung, dass noch weitere Schritte brauche - hin zu einer entschlosseneren Pandemie-Bekämpfung, so Engelberger.

Impfstrategie soll festgelegt werden

Berset sprach mit den Kantonen auch über die bevorstehenden Impfungen. Mit den gesicherten Impfstoffen können rund sieben Millionen Menschen geimpft werden, da es jeweils zwei Impfdosen braucht.

Es gehe jetzt darum, eine Impfstrategie festzulegen, sagte Bundesrat Alain Berset am Montag vor den Medien in Bern. Die Prozesse seien in Gange, Swissmedic kümmere sich um die Zulassung der Impfstoffe.

Mit den Kantonen sei das Vorgehen betreffend Verteilung, Transport und Lagerung besprochen worden. Die Kantone seien dafür zuständig, die Impfstoffe bereit zu stellen und zu verteilen. Der Bund seinerseits kümmere sich um alles was nötig ist, bis die Impfstoffe in der Schweiz ankommen.

Der Rest obliege den Kantonen. «Sie müssen alles machen, damit sie bereit sind und die Impfung in der Bevölkerung vornehmen können, sobald sie geliefert werden», sagte Berset. Das dürfte in wenigen Wochen so weit sein. Die Kantone sollten Anfang Jahr alle bereit sein. Diese Arbeiten müssten parallel zu den Arbeiten von Swissmedic erfolgen.

Die Kosten für die Impfung werden vom Bund übernommen.