Bergsteiger im Eigergebiet bei Grindelwald tödlich verunglückt Im Eigergebiet bei Grindelwald BE ist ein Bergsteiger tödlich verunglückt. Er konnte nach einem Absturz am frühen Samstagmorgen nur noch tot geborgen werden.

Im Eigergebiet oberhalb von Grindelwald BE ist ein Bergsteiger tödlich verunglückt. (Bild: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

(sda)

Die Meldung vom Absturz oberhalb der Ostegg-Hütte ging am Samstag kurz vor 5 Uhr bei der Polizei ein, wie die Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilten. In Zusammenarbeit mit Air Glaciers und der Alpinen Rettung Schweiz konnte der Verunfallte lokalisiert werden. Er war bereits tot.

Nach aktuellen Kenntnissen war der 54-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern zusammen mit einer weiteren Person von der Ostegg-Hütte in Richtung Eiger aufgestiegen als er rund 100 Meter in die Tiefe stürzte. Weitere Abklärungen waren am Sonntag noch im Gang.