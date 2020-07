Bergsteiger am Dom in den Walliser Alpen verunglückt

Ein 27-jähriger Schweizer Alpinist ist am Dienstag am Dom in den Walliser Alpen in den Tod gestürzt. Sein Begleiter zog sich schwere Verletzungen zu. Der 26-Jährige aus dem Kanton Bern wurde mit einem Helikopter der Air Zermatt ins Inselspital Bern geflogen.