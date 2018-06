Bergstation der stillgelegten Cassonsbahn in Flims ausgebrannt Die Bergstation der 2015 stillgelegten Cassonsbahn in Flims ist am Montag vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird nun untersucht.

Die Bergstation der stillgelegten Cassonsbahn ist am Montag vollständig ausgebrannt. (Kantonspolizei Graubünden)

(sda)

Handwerker waren am Montag damit beschäftigt, die Bahninstallationen in der Bergstation zu demontieren, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte. Um 15 Uhr beendeten sie die Arbeiten wegen des schlechten Wetters und flogen zum Umschlagplatz Stratgels.

Kurz nach 17 Uhr stellten sie fest, dass die Bergstation in Flammen stand. Ein Löschhelikopter begann sofort mit den Löscharbeiten und flog Wasser vom Speichersee Nagens zum Brand auf 2650 Meter über Meer. Gleichzeitig rückte die Feuerwehr Flims aus. Die 20 Feuerwehrleute standen bis gegen 22 Uhr im Einsatz.