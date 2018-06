Bauarbeiter demonstrieren für Rente mit 60 und mehr Lohn Der Streit zwischen Gewerkschaften und Baumeistern geht weiter. Morgen Samstag gehen die Bauarbeiter in Zürich auf die Strasse, um für die Rente mit 60, mehr Lohn und besseren Schutz für ältere Bauarbeiter zu demonstrieren.

Bauarbeiter gehen am Samstag in Zürich auf die Strasse, um für mehr Lohn und die Rente mit 60 zu kämpfen. (Bild: KEYSTONE/GAETAN BALLY)

(sda)

Der Druck auf dem Bau sei enorm gestiegen, schreiben die Gewerkschaften Syna und Unia in einer Mitteilung vom Freitag. Der Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe (LMV) läuft Ende Jahr aus und in der Schweiz wurde laut den Gewerkschaften in den letzten Jahren mit weniger festangestellten Bauarbeitern 30 Prozent mehr Umsatz erzielt.

Die Bauarbeiter verdienten deshalb einen LMV mit mehr Schutz, heisst es weiter. Ausserdem brauche es nach «vier Jahren Stillstand trotz bester Baukonjunktur» eine Lohnerhöhung.

Zudem fürchten die Gewerkschaften um die Rente mit 60. Weil die Babyboom-Generation in Pension geht, brauche es bis 2024 etwas mehr Geld, um die Frühpensionierung zu sichern. Dieses Problem sei aber vorübergehend und lösbar, wird Guido Schluep, Branchenleiter Bau der Syna, in der Mitteilung zitiert: Die Bauarbeiter seien bereit, während dieser Zeit ihren finanziellen Beitrag zu leisten.