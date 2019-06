Basler Polizist nach Schuss aus Dienstwaffe leicht verletzt

In der Mittagspause eines interkantonalen Polizeikurses in Wangen an der Aare BE hat sich am Freitagmittag ein Schuss gelöst. Ein Basler Polizist wurde durch den Streifschuss aus einer Dienstwaffe leicht am Bein verletzt.