Bâloise-CEO: Fusionsszenario ist nicht auf dem Tisch

Der Versicherer Bâloise will weiterhin einen eigenständigen Kurs verfolgen. Dies gelte, obwohl die Gruppe «schon lange als schöne Braut am Rhein» gelte, wie CEO Gert De Winter in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» (Mittwochausgabe) einräumte.