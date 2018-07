Bagger stürzt in Sufnersee - Maschinist schwer verletzt Ein 34-jähriger Maschinist ist beim Sturz seines sechs Tonnen schweren Baggers in den Sufnersee bei Sufers GR schwer verletzt worden. Der Arbeiter wurde aus der Führerkabine geschleudert.

Der abgestürzte Bagger ist fast ganz im See verschwunden. Beim Unfall verletzte sich der Maschinist schwer. (Bild: Kapo GR)

(sda)

Wie die Kantonspolizei Graubünden informierte, war der Portugiese damit beschäftigt, mit dem Bagger das Fundament für die Verbreiterung der Kantonsstrasse aufzufüllen. Plötzlich geriet der Bagger aus dem Gleichgewicht, kippte, überschlug sich und stürzte in den See. Der Maschinist wurde aus der Führerkabine geschleudert und blieb verletzt am Ufer liegen.

Ein Ambulanzteam aus Thusis versorgte den Mann notfallmedizinisch. Die Rega flog ihn anschliessend ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Während der Bergung des sechs Tonnen schweren Baggers, der praktisch ganz im See verschwunden war, war die Kantonsstrasse für mehrere Stunden gesperrt.