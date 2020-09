BAG meldet innert eines Tages 444 neue Coronavirus-Ansteckungen In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit am Sonntag innerhalb eines Tages 444 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem wurde ein neuer Todesfall verzeichnet. Fünf Erkrankte mussten neu hospitalisiert werden.

Bücherkauf mit Maske. Dem Bundesamt für Gesundheit sind innerhalb eines Tages 444 neue Corona-Fälle gemeldet worden. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

(sda)

Schon am Freitag und Samstag war mit 405 respektive 425 Neuinfizierten erstmals seit Mitte April die Marke von 400 Fällen pro Tag überschritten worden. Am Donnerstag waren 364 bestätigte Fälle registriert worden, am Mittwoch waren es 370, am Dienstag 216 und am vergangenen Montag 163.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 44'401 laborbestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Sonntag mitteilte. Im Vergleich zum Vortag kam es zu fünf weiteren Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4595 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden.

Zudem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg damit auf 1733.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 1'098'540 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Innerhalb eines Tages wurden dem BAG 12'608 neue Tests gemeldet.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich am Samstag laut Angaben des BAG 1641 Menschen in Isolation und 4924 Menschen in Quarantäne. Zusätzlich befanden sich 7559 Personen in Quarantäne, die aus einem Risikoland heimgekehrt waren.