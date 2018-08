Autotransporter ist im Piottino-Tunnel in Flammen aufgegangen

Im Piottino-Tunnel auf der A2 bei Prato TI ist am Dienstagmorgen ein Lastwagen in Brand geraten. Der Autotransporter mit italienischen Kontrollschildern brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn A2 war in beide Richtungen gesperrt.