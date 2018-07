Autofahrerin winkt in Zug Bekanntem zu und fährt Lichtsignal um

Eine freundliche Geste hat am Mittwochabend in Zug zu einem Unfall mit zwei Totalschäden und zwei leicht Verletzten geführt: Eine 23-jährige Autolenkerin hat bei einer Kreuzung in Zug einem Fussgänger zugewunken und ist in einen Lichtsignalanlage geprallt.