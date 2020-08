Autodieb durchbricht zwei Strassensperren - Schussabgabe stoppt ihn Ein Autodieb hat am frühen Freitagmorgen im Südtessin zwei Strassensperren durchbrochen und konnte erst durch den Schuss eines Polizisten gestoppt werden. Auf seiner Flucht gefährdete er das Leben mehrerer Beamter und beschädigte Streifenwagen.

Erst der Schuss aus einer Polizeiwaffe konnte einen flüchtigen Autodieb in Chiasso endgültig stoppen. KEYSTONE/CARLO REGUZZI

(sda)

Der Autodiebstahl durch zwei Personen in Chiasso TI wurde der Polizei am Freitag gegen 1 Uhr früh gemeldet, wie Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei mitteilten. Sofort nahm die Polizei die Fahndung auf. Patrouillen suchten mit Unterstützung der Grenzwache und der Stadtpolizei Mendrisio nach dem Fahrzeug.

Als es gefunden worden war, ergriff der Mann am Steuer die Flucht. Dabei durchbrach er zwei Strassensperren der Polizei. Dabei brachte der Flüchtige das Leben diverser Beamter in Gefahr und beschädigte zwei Streifenwagen.

In Chiasso konnten die Beamten den Fluchtwagen schliesslich abfangen. Nachdem der Täter ein weiteres Patrouillenfahrzeug gerammt hatte, griff ein Polizist zur Waffe und schoss. Das stoppte den Fliehenden endgültig.

Der Autodieb, ein 55-jähriger libyscher Asylsuchender aus dem Bundesasylzentrum in Chiasso, wurde verhaftet. Er war unverletzt. Sein Komplize war bereits früher an einer Kreuzung in Chiasso ausgestiegen und geflohen. Nach ihm fahndete die Polizei gegen Mittag noch.

Die Tat und die genauen Umstände der Schussabgabe sind Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Der Libyer muss sich wegen Diebstahls, Gefährdung des Lebens, Gewalt und Drohung gegen Behörden, Verkehrsregelverstössen und Behinderung von Amtshandlungen verantworten.