Auto überschlägt sich im Wallis in steilem Gelände - Fahrer tot

In der Nacht auf Samstag ist ein 19-jähriger Fahrer eines Geländewagens oberhalb von Susten im Oberwallis von der Strasse abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich im steilen Gelände und kam in einem Waldstück zum Stillstand. Der Lenker starb noch an der Unfallstelle.