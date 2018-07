Auto kippt in Emmenbrücke aufs Dach

Ein 82-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Emmenbrücke verunfallt und dabei verletzt worden. Wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte, geriet das Auto auf der Oberhofstrasse aus ungeklärten Gründen nach rechts und fuhr dort in einen Plakatständer.