Auto gegen Strommast: Vier Verletzte bei Crash in Langrickenbach TG

Bei einem Autounfall im thurgauischen Langrickenbach sind am Samstagabend vier Personen verletzt worden - darunter ein Kleinkind und ein elfjähriges Mädchen. Weil das Fahrzeug in einen Strommast prallte, fiel in der Umgebung vorübergehend der Strom aus.