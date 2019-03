Aus Qualitätsgründen: Post druckt bestimmte Briefmarken im Ausland

Die Post hat den Druck bestimmter Briefmarken ins Ausland verlegt, «weil eine Herstellung in der Schweiz in der gewünschten Qualität nicht mehr möglich ist». Das schreibt der Bundesrat in seiner Antwort auf eine Frage von Nationalrat Martin Candinas (CVP/GR).