Architekten, Journalist und Künstlerin mit Grand Prix Kunst geehrt Der 19. Schweizer Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim geht an Meili & Peter Architekten, den Journalisten Samuel Schellenberg und die Künstlerin Shirana Shahbazi, teilte das Bundesamt für Kultur (BAK) am Donnerstag mit.

Prägten die Schweizer Architekturlandschaft: das Duo Marcel Meili und Markus Peter. (Bild Walter Mair) (Bild: Walter Mair) Ihre Arbeiten wurden bereits in Einzelausstellungen in New York, Mailand oder Hamburg gezeigt: Shirana Shahbazi. (Bild Gian-Marco Castelberg) (Bild: Gian-Marco Castelberg) Leitet seit 2008 das Feuilleton der Westschweizer Zeitung «Le Courrier»: Samuel Schellenberg. (Bild BAK) (Bild: BAK) 3 Bilder Architekten, Journalist und Künstlerin mit Grand Prix Kunst geehrt

(sda)

Die mit je 40'000 Franken dotierte Auszeichnung wird auf Empfehlung der Eidgenössischen Kunstkommission an herausragende Kulturschaffende in den Bereichen Kunst, Kunstvermittlung und Architektur verliehen, deren Arbeit von besonderer Aktualität und Relevanz ist.

Die Gewinner werden am 10. Juni zusammen mit den Preisträgerinnen und Preisträgern der Schweizer Kunstpreise in Basel geehrt. Vom 11. bis 16. Juni sind in der ebenfalls in Basel stattfindenden Ausstellung «Swiss Art Awards» Filmporträts der Preisträgerin und der Preisträger zu sehen.