Arbeitsbüro und Schulzimmer sind häufigste Tatorte für Rassismus

Beratungsstellen in der Schweiz haben im vergangenen Jahr 278 Fälle von Rassismus registriert - ein Rückgang um 8 Prozent gegenüber dem Rekordvorjahr. Am häufigsten diskriminiert wurden Betroffene am Arbeitsplatz und in der Schule.