Anwalt von «Carlos»: «Haftbedingungen nahe an Folter» Während der Staatsanwalt den Zürcher Gewalttäter «Carlos» verwahren will, fordert der Verteidiger des 24-Jährigen «ein Ende der Härte». Denn das mache bei «Carlos» alles nur viel schlimmer. Wie er momentan leben müsse, grenze an Folter.

(sda)

«Natürlich ist er kein Unschuldslamm», sagte der Anwalt über den 24-jährigen «Carlos». Er habe zweifelsohne Fehler gemacht. «Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Justiz die Grenze des zulässigen Handelns überschritten hat.»

Was «Carlos» im Gefängnis erlebt habe, grenze an Folter. Seit einem Jahr sitze sein Mandant alleine in einer pinkfarbenen Arrestzelle. Er sei an den Füssen gefesselt worden, habe keine Unterwäsche tragen dürfen, sich nicht duschen dürfen und auf dem Boden schlafen müssen. Zu essen erhalten habe er lediglich Wasser und Brot.

Der Staatsanwalt will den Jugendstraftäter «Carlos» verwahren. Die Öffentlichkeit müsse vor ihm geschützt werden, forderte er am Mittwoch in seinem Plädoyer. (KEYSTONE/Zeichnung Linda Grädel) (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA) «Carlos» erschien am Mittwoch nicht vor Gericht: Gefangenentransporter der Polizei beim Zürcher Bezirksgericht. (Bild: KEYSTONE/WALTER BIERI) 2 Bilder Anwalt von «Carlos»: «Haftbedingungen nahe an Folter»

«Ein anständiger Mensch»

«Wir sehen, wohin der Kurs der maximalen Härte und Repression führt. Er geht in den Kampfmodus», sagte der Anwalt weiter. «Carlos» habe jegliches Vertrauen in den Justiz-Apparat verloren und befürchte immer das Schlimmste. «Seine Taten darf man deshalb nicht isoliert betrachten». «Carlos» sei eigentlich ein anständiger Mensch.

Statt einer Verwahrung fordert der Anwalt lediglich eine «angemessene» Freiheitsstrafe wegen Sachbeschädigung, Drohung und Beschimpfung. Diese habe er mittlerweile aber ohnehin abgesessen. Deshalb sei «Carlos» sofort zu entlassen. Dann könne er endlich seinen Traum verfolgen, nämlich ein erfolgreicher Boxer zu werden.

Mit zehn Jahren erstmals in Handschellen

«Wir haben keine schweren Delikte zu bewerten», sagte der Anwalt weiter. Kein Tötungsdelikt, keine Vergewaltigung. «Carlos» müsse eine Chance erhalten, sich zu bewähren. Dies könne funktionieren, wie vor einigen Jahren beim «Sondersetting» mit Thaibox-Unterricht. «Damals ging lange alles gut.»

Hinter Gitter landete «Carlos» wieder, weil er einem Bekannten mit einem Faustschlag den Kiefer brach. Das erste Mal mit der Justiz in Konflikt geriet «Carlos» im Alter von zehn Jahren. Damals stand er unter Verdacht, einen Brand gelegt zu haben und wurde zum ersten Mal in seinem Leben in Handschellen gelegt.