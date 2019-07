Anhängerzug gerät auf A3 kurz vor Bözbergtunnel in Brand

Kurz vor der Einfahrt in den Bözbergtunnel auf der Autobahn A3 ist am Mittwochmittag ein Anhängerzug aus dem Kanton Zürich in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte rasch aus und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Es kam zu Behinderungen und Stau.